Le concours 2025 est lancé

PRIX MIGRATION ET EMPLOI. Créé en 2011 par la Commission cantonale pour l’intégration des migrants et la prévention du racisme (CMR), le Prix migration et emploi a lancé sa 8e édition mercredi, annonce un communiqué. Cette récompense s’adresse aux employeurs fribourgeois, privés ou publics, qui se distinguent par des actions en faveur de l’intégration professionnelle des personnes issues de la migration. Les candidats intéressés à concourir pour l’édition 2025 sont invités à déposer leurs dossiers jusqu’au 30 mai, indique le Bureau de l’intégration des migrants et de la prévention du racisme. Le choix du lauréat reviendra à la CMR, qui remettra son prix, de 5000 francs, à l’automne 2025. La dernière édition avait été remportée par le Réseau santé social de la Broye fribourgeoise, avec…