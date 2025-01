Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis font un «dîner de cons». Le principe est simple: chacun amène un con et celui qui a dégoté le plus puissant est déclaré vainqueur. Ce soir-là, Brochant exulte: avec ce François Pignon, il aborde le top must du con. Ce qu’il ignore, c’est que Pignon est aussi un Monsieur Catastrophe patenté! Mardi, à 20 h 50, sur RTS1