Les deux vies des buteurs Killian Mottet et Amélie Jobin à Gottéron

Fribourg-Gottéro et ses Ladies jouent à domicile ce dimanche lors d’une journée événement.

Interview des attaquants Killian Mottet et Amélie Jobin, qui parlent de leur quotidien différent.

Le club espère battre le record national d’affluence pour un match féminin de hockey sur glace.

SAMUEL BOVIGNY

HOCKEY SUR GLACE. Pour la première fois de la saison ce dimanche, les équipes féminine et masculine de Fribourg-Gottéron évoluent à la BCF-Arena le même jour. L’occasion pour le club de lancer une action pour battre le record de spectateurs pour une rencontre féminine en Suisse (lire ci-dessous). Killian Mottet, attaquant des Dragons, et Amélie Jobin, attaquante des Ladies, se sont prêtés au jeu de l’interview. Le Fribourgeois de 33 ans et la Belfagienne de 25 ans évoquent leur situation…