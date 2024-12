La soprano bulgare Sonya Yoncheva est la vedette de ce concert de Noël à la Chapelle royale du château de Versailles. Au programme: des chants populaires, des œuvres de Haendel et Puccini, Gounod et Corelli, sans oublier les chants de Noël traditionnels, le tout accompagné d’images des salles et des jardins du château. Mercredi, à 21 h, sur France 4.