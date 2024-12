Temps Présent

RTS1, JEUDI, À 20 H

Les baskets pas si vertes de Federer

«On running», c’est la success story suisse de la dernière décennie: une entreprise zurichoise de baskets aux semelles bien reconnaissables qui s’est associée à la plus grande star de notre pays, Roger Federer. Dans cette trajectoire fulgurante, la marque n’a cessé de miser sur un marketing surprenant. Et voici sa dernière invention: une chaussure de course vendue sur abonnement et qui s’affiche comme la première entièrement recyclable et circulaire. Mais est-ce vraiment le cas? Nous avons enquêté et il s’avère que cette chaussure n’est pas si verte que ça et que des questions éthiques se posent autour de sa fabrication. Derrière les arguments promotionnels, la marque ne cache-t-elle pas avant tout une opération de greenwashing?