SKI-ALPINISME

Les championnats de Suisse de course verticale ont couronné quatre régionaux vendredi dernier à Morgins (VS): Lucas Pasquier (Broc) en espoirs M23, Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis) en junior M20, ainsi que Martin Barras (Botterens) et Lisa Jaquet (Estavannens) en cadets M18. QD