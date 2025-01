«On a envoyé un message»

HOCKEY SUR GLACE. Fribourg-Gottéron Ladies s’est incliné 5-3 contre l’ogre zougois, dimanche en finale de la Coupe de Suisse. A Lausanne, les filles de Bastien Studer (photo) ont pourtant mené 0-2 et 2-3 avant de craquer dans l’ultime tiers. «Zoug a plus d’expérience et de joueuses internationales. Notre plan était de tout donner en défense, et de profiter des contres grâce à la rapidité de nos attaquantes. Ça a fonctionné, mais notre demi-finale contre Ambri-Piotta (0-4) a coûté beaucoup d’énergie la veille», livre Bastien Studer, le Jurassien installé à Bulle.

Après avoir remplacé le Châtelois Mathieu Echenard, le néo-Gruérien de 25 ans vivait ses 4e et 5e matches à la tête des Ladies. Suffisant pour que le technicien remarque que son discours est passé. «Je leur ai dit qu’en acceptant…