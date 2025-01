Télévision



Rayane, jeune flic gaffeur et peureux, est la risée de son commissariat. Lors d’un rendez-vous médical, on lui affirme, à tort, qu’il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Il réalise que c’est le moment ou jamais de faire ses preuves auprès de ses collègues et surtout de multiplier les exploits afin de séduire Stéphanie qui travaille avec lui...

Vendredi, à 21 h 10, sur M6.