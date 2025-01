Née Tornare



BULLE

Cécile Kolly-Tornare s’en est allée le 16 décembre, à l’âge de 89 ans, entourée de sa famille et de la gentillesse du personnel de la Maison bourgeoisiale, à Bulle. La célébration du dernier adieu a eu lieu le 20 décembre en l’église Saint-Pierre-aux-Liens.

Fille de Robert et Lucie Tornare Remy, Cécile poussa son premier cri le 25 juillet 1935, tout de suite suivie de celui de son frère Louis, au chalet de Brenleire-Dessus. Tous les deux prématurés, ils furent conduits à Charmey dans des cartons à souliers et une hotte, cela pour leur donner la force de continuer sur le chemin de la vie.

Cécile passa ses premières années à La Monse, avec ses frères et sœur: Jean, Louis, Clément et Marinette. Làbas, la vie était rude et spartiate. Une lampe à pétrole pour toute lumière et…