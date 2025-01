LE CRÊT

Charlotte Currat-Pittet s’en est paisiblement allée le 27 décembre, alors qu’elle venait de fêter, un mois plus tôt, son 91e anniversaire. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église du Crêt le 31 décembre.

Charlotte naquit le 19 novembre 1934 à La Joux dans le foyer de Sylvie et Louis Pittet. Elle était l’aînée de six frères et sœurs. Son école primaire terminée, elle a secondé sa maman aux tâches domestiques, pour ensuite suivre les cours de l’école ménagère. Pour gagner quelques sous, elle travailla comme sommelière lors de fêtes et de kermesses, ainsi que dans plusieurs restaurants de la région.

Charlotte se maria en 1957 avec Georges Currat. Très vite, elle s’occupa de la maison du Champ-de-l’Eglise et quatre fils vinrent animer son nouveau foyer. Une maison qu’il fallait…