Télévision



La maladie de Parkinson touche près de 270’000 personnes en France et 25’000 nouveaux cas se déclarent chaque année. A ce jour, il n’existe aucun traitement pour guérir de cette pathologie. Journaliste et producteur, Joseph Coriat, diagnostiqué alors qu’il n’avait que 38 ans, interroge des malades et des experts.

Mardi, à 21 h 05, sur France5.