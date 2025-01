Les Ateliers de la Glâne veulent fabriquer le plus grand éclair fourré à la crème du monde

Associés aux apprentis boulangers-pâtissiers-confiseurs de dernière année, les Ateliers de la Glâne souhaitent inscrire dans le Livre Guinness des records celui du plus long éclair fourré à la crème du monde. L’objectif? Atteindre les 900 m.

VALENTIN CASTELLA

ATELIERS DE LA GLÂNE. Dans le Livre Guinness des records, on retrouve toutes sortes de records insolites. Comme celui du plus grand nombre de cure-dents dans une barbe ou du plus grand nombre de dés empilés sur la patte d’un chat. Un nouveau fait d’armes particulier pourrait bien figurer dans une prochaine édition du fameux bouquin. Celui de l’éclair fourré de crème le plus long du monde. Et celui-ci sera le fruit d’une collaboration entre l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) et les Ateliers de la Glâne, qui…