FREESTYLE. Etape du Tour freestyle romand (TFR) et du Tour freestyle de l’Association fribourgeoise de ski et snowboard, la JIB Night Contest n’aura pas lieu, ce samedi à Villarlod. Le manque de neige en est la cause. Prochaine manche du TFR et de la compétition cantonale pour les skieurs et snowboardeurs: le slopestyle des Crosets (VS), ce dimanche, et My First Contest, à Villarlod, le 16 février. VT