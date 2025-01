Spectacle à Nuithonie: la marâtre de Blanche-Neige avait un nom, une histoire

La compagnie fribourgeoise Ainsi soient-elles crée son premier spectacle. GRIMHILDE s’interroge sur un des personnages les plus méprisés de l’univers des contes.

ERIC BULLIARD

NUITHONIE. Son nom demeure le plus souvent ignoré, le voici haut et fort, en majuscules: avec GRIMHILDE, Salomé Coquoz et Rita Moreira s’interrogent sur la figure de la bellemère de Blanche-Neige. La reine-sorcière, celle que l’on affublait de l’affreux nom de marâtre, se trouve au cœur de la première création de leur compagnie Ainsi soient-elles, à découvrir dès mardi à Nuithonie.

Les deux comédiennes se sont rencontrées à Fribourg, dans la classe préprofessionnelle de théâtre du conservatoire. Chacune a ensuite poursuivi sa formation, l’Accademia Teatro Dimitri pour Salomé Coquoz, Les Teintureries pour Rita…