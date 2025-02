«Mystérieux et parfois tabou»

Laureline Barrielle, vous êtes médecin-adjointe au service pédiatrie-néonatologie à l’HFR. Quel est le critère pour qu’une naissance soit considérée comme prématurée?

Laureline Barrielle. Toute naissance avant 37 semaines d’aménorrhée – qui commencent au premier jour des dernières règles – est dite prématurée. En Suisse, on considère que le terme théorique de la grossesse est 40 semaines. En 2023, 6,2% des enfants sont nés prématurément.

Selon l’OMS, la limite de viabilité actuelle est de 22 semaines…

C’est un peu plus complexe que cela. Car 22 semaines et 500 grammes, ce sont souvent des limites pour des déclarations à l’état civil. Mais à 22 semaines de grossesse en Suisse, aucun centre ne prend en charge. Dans notre pays, on pose la prise en charge sans discuter à 24 semaines.

Si l’on…