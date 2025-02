MÉRITE SPORTIF. Champion de Ligue nationale B et promu en ligue A à l’automne dernier, le Judo-Club Romont a été récompensé du Mérite collectif fribourgeois. «C’est une immense reconnaissance du travail accompli, savoure Joël Grandjean. Nous avions l’objectif de remonter en LNA avec nos jeunes et c’était déjà une belle satisfaction d’y être parvenus. Ce prix récompense l’ensemble du club et des personnes qui se sont investies pour garder cette ligne.»

Alors que «ses» judokas retrouveront les tatamis le 22 mars à Uster (ZH), le Romontois de 68 ans ne voit pas ce titre comme une pression supplémentaire. «Au contraire, nous envisageons de créer une deuxième équipe en 2e ligue dès 2026 afin de permettre à nos jeunes de continuer à s’aguerrir. Cette récompense est une motivation à continuer…