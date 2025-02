«Zero Day» sur Netflix: cyberattaque, pouvoir, complot et Robert De Niro

Mes chats, ma télé et moi

Netflix propose depuis jeudi Zero Day, un thriller politique en six épisodes. Le scénario se base sur la réalité d’une Amérique résolument malade et un casting royal mené par un Robert De Niro renfrogné (comme souvent), mais pas que.

BORN IN THE USA. Après avoir vu les six épisodes de Zero Day, minisérie mise en ligne jeudi par Netflix et dont la tête d’affiche n’est autre que Monsieur Robert De Niro, une question demeure, sans qu’on parvienne à se faire un avis sur le sujet. Au vu de l’actualité mondiale, est-ce le pire ou le meilleur moment pour proposer une série qui a pour héros un ancien président américain? Parce qu’il est impossible de la regarder autrement que par le prisme de ce qui se passe actuellement à la Maison-Blanche. Et on ne sait pas si cela la…