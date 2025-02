née Feyer

SOMMENTIER

Agnès Menoud-Feyer s’est endormie paisiblement le 8 janvier, dans sa 99e année, entourée de sa famille. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église de Sommentier, le 10 janvier.

Agnès est née le 14 octobre 1926 à Villaz-Saint-Pierre, dans la famille de Maria et Corneille Feyer, entourée de six frères et sœurs.

En 1940, elle déménagea de Prezvers-Siviriez pour aller travailler à la Ferme des Planches, aider Joseph Menoud et sa sœur Marie.

Elle ne quitta alors plus cette demeure, puisqu’elle épousa Joseph en 1946.

C’est d’ailleurs dans l’église de Sommentier qu’ils se sont dit oui et dans cette même église qu’elle a ensuite œuvré en tant que sacristine après avoir repris cette tâche de son époux suite à son décès en 1978. Elle s’est dévouée corps et âme pour…