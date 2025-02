Agnès Romanens-Tercier, VUADENS

Agnès Romanens-Tercier est décédée le 1er février. Un dernier hommage lui a été rendu le 5 février. Elle vivait sa 99e année.

Agnès vit le jour le 13 août 1926 dans le foyer de Pierre et Julie Tercier à Vuadens. Elle grandit entourée de ses frères Aloys et Albin, ainsi que ses sœurs Rose, Léa et Roselyne. Durant sa jeunesse, elle se rendit souvent à la ferme maternelle du Praz-au-Favre, un lieu qui lui tenait particulièrement à cœur. Sa jeunesse fut marquée par la perte de sa sœur Rose, puis celle de son père et de son frère Aloys.

En 1949, elle unit sa destinée à Alexis Romanens, dit Louki de Cuquerens. Ensemble, ils eurent trois enfants: Oscar, Nicolas et Denise. La vie à la ferme était exigeante, entre le grand jardin à entretenir et les nombreuses tablées à nourrir. Mais Agnès a…