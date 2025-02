Alexis Monney médaillé de bronze à Saalbach: «J’ai de la peine à réaliser ce qu’il s’est passé»

Alexis Monney a décroché la médaille de bronze de la descente des mondiaux à Saalbach.

Le Châtelois de 25 ans revient sur sa folle journée dans la station autrichienne.

Attendu depuis 1980, ce podium mondial suscite l’admiration de tout un canton.

LAURENT MOREL, À SAALBACH

SKI ALPIN. Il n’a que 25 ans et pourtant, Alexis Monney écrit déjà les plus belles pages de l’histoire du ski suisse. Le skieur de Fruence a décroché dimanche une extraordinaire médaille de bronze lors de la descente des championnats du monde à Saalbach, remportée par le Bernois Franjo von Allmen. Sous les yeux de sa famille et de quelques amis, le vainqueur de Bormio est devenu le premier Fribourgeois à monter sur un podium mondial depuis le Charmeysan Jacques Lüthy en 1980. Unique!

Les superlatifs manquent à l’heure de…