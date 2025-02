Au tour des Verts de jouer du mandat

PLAN D’ASSAINISSEMENT. C’est un peu la réponse du berger à la bergère. Après le dépôt du mandat du centre et de la droite pour imposer ses vues en matière d’économies (La Gruyère de jeudi), c’est au tour du groupe des Vert·e·s d’avoir recours à cet instrument parlementaire. Dix députés écologistes et du Centre gauche-PCS proposent leurs solutions pour faire du futur plan d’assainissement «une aubaine pour le climat et la biodiversité».

Le mandat déposé le 13 février détaille les dix mesures suivantes: gel des études et des travaux liés aux projets routiers; moratoire sur les subventions susceptibles de freiner la mise en œuvre de la stratégie cantonale biodiversité et du Plan climat; augmentation de la durée de vie du matériel informatique et du parc automobile de l’Etat de 25%; baisse…