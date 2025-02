Bénie soit Sixtine

FRANCE 2, MERCREDI À 21 H 10

Lors de son mariage, Sixtine ignorait que Pierre-Louis Sue de La Garde, son époux, faisait partie d’un groupuscule catholique intégriste et que leur idylle se transformerait rapidement en cauchemar. Après le décès de son mari dans d’obscures circonstances, la jeune veuve devient la proie d’une belle-mère qui l’isole du monde extérieur et semble même vouloir lui voler son nouveauné. Sixtine parvient à s’échapper et s’installe dans un village sous une nouvelle identité. Elle s’attire la sympathie de Lydie, mère isolée comme elle, et du prêtre du bourg. Réfugiée au sein d’une communauté bienveillante, Sixtine recommence à vivre. Mais si elle veut rompre avec la secte qui continue de la pourchasser, Sixtine doit trouver le courage de l’affronter... ■