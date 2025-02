Bührer lève les bras, Schouwey chocolat

COURSE À PIED

Le Club athlétique Gibloux Farvagny organisait dimanche les championnats fribourgeois de cross qui valaient également pour la FriRun Cup. Matthieu Bührer (CA Fribourg) s’est montré le plus rapide, avalant les 7 kilomètres en 22’43. L’athlète du CS Broc Jérémy Schouwey a signé le quatrième temps scratch en 24’23. Chez les dames, Jennifer Azevedo (AT Rechthalten) a été sacrée grâce à ses 5 km courus en 19’48. Michaël Philipona (CS Marsens, M18) et Célia Tercier (SA Bulle, M16) ont également décroché les lauriers cantonaux. VT