BANDE DESSINÉE

Skottie Young et Jorge Corona

AUCUNE TOMBE ASSEZ PROFONDE

Urban comics

NOTRE AVIS:

Du plomb comme médicament

Ryder s’est rangée. Hors-la-loi et braqueuse sans pitié, flingueuse diligente dans l’Ouest sauvage, elle s’est casée. Un honnête mari lui a donné – un peu – le goût de la respectabilité et sa petite fille un sens à son existence chaotique. Un beau ranch vient mettre la dernière touche à ce tableau d’un bonheur peut-être inespéré. Mais voilà, Ryder crache du sang depuis quelque temps et le pronostic n’est pas engageant: d’un coup, tout son merveilleux monde risque de s’écraser face à l’inéluctable. A celle qui n’a jamais laissé un seul obstacle se mettre devant elle, il ne reste qu’une solution: recharger ses six-coups et défier la mort en face. Littéralement.

Skottie Young délaisse…