Bridget Jones Baby

M6, VENDREDI, À 21 H 10

A 40 ans et séparée de Mark Darcy, Bridget Jones est revenue dans son ancien appartement. Elle fête son anniversaire seule, ses amis étant trop occupés avec leur propre famille. Si sentimentalement rien ne va, Bridget mène une vie professionnelle plutôt épanouie en tant que productrice de télévision. Avec une collègue et amie plus jeune, elle passe le week-end dans un célèbre festival de musique. Sur place, elle fait la connaissance de Jack, un séduisant millionnaire. Ils passent la nuit ensemble. Lors d’un baptême, Bridget revoit Mark Darcy. Quelques semaines plus tard, la jeune femme découvre qu’elle est enceinte... ■