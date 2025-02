RTS1, VENDREDI, À 21 H

A toute volée

Alors que Cassandre vient en aide à un jeune homme attaqué au couteau et se met en quête de l’auteur de l’agression, le corps d’une jeune femme est découvert un jour plus tard. Si les deux affaires semblent distinctes, elles deviennent très vite liées: au centre, le père du jeune homme accusé de la disparition suspecte de sa femme et qui vient d’être libéré de sa détention provisoire... Qui ment? Qui dit vrai? Cassandre et son équipe vont devoir déjouer une machination plutôt retord! ■