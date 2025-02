Clélie, née à un peu plus de six mois de grossesse, a l'urgence de vivre

jeudi 17 août 2023 naissait Clélie, 715 grammes. Sa maman entamait alors sa 25e semaine de grossesse. Un an et demi plus tard, Clélie est en pleine forme. Ses parents racontent comment ils ont traversé l’épreuve de la prématurité et les traces qu’elle a laissées.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Cela aurait pu être une journée d’été comme une autre, à profiter du soleil, peut-être d’une grillade entre amis. Mais pour Carlyne et Marc-Antoine Schibler, ce 17 août 2023 n’avait rien d’un jour normal: leur fille, Clélie, naissait avec trois mois et demi d’avance.

Aujourd’hui, Clélie a un an et demi (en âge légal*) et est pleine de vie. Par une froide journée d’hiver, dans le salon familial, elle danse sur du rock. A la voir se trémousser et rire allègrement, on a du mal à imaginer son début de vie plus que…