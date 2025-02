Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA POSSIBILITÉ D’UN PASSAGE PIÉTON (on dirait le titre d’un roman d’inspiration houellebecquienne) à la sortie de Corbières, direction Echarlens, qui a fait l’objet d’une question parlementaire de deux députés, est l’occasion d’une petite réflexion géopolitique. Un passage piéton à cet endroit doit répondre à plusieurs critères, répond le Conseil d’Etat, dont un trafic quotidien de plus de 3000 véhicules et, on s’en doute, un nombre suffisant de piétons désireux de passer de l’autre côté de la route. Tant d’attention politique pour un passage piéton est le signe incontestable d’un pays en paix dans un monde vacillant.

DÉCISION DU TRIBUNAL CANTONAL: il a rejeté le recours des opposants au futur Centre de stockage interinstitutionnel cantonal

(SIC). Au chapitre de la…