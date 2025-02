Deux titres pour le prix d’un pour Deschenaux

SKI DE FOND. La fondeuse de Grandvillard Charlotte Deschenaux a décroché les titres de championne romande et fribourgeoise samedi aux Diablerets (VD). La Gruérienne du Glisse-Club Romont a remporté le 10 kilomètres en 32’20, avec deux minutes d’avance sur sa dauphine. Deuxième du 15 km masculin, Luc Cottier (Im Fang) a été sacré champion cantonal, tout comme Paul Scaiola (SC Riaz) et Salomé Deschenaux (Glisse-Club Romont) en U16. Dimanche lors des épreuves de relais, Riaz 1 (Guillaume Hoël, Julien Rossier et Sylvain Genoud) et Romont 1 (Roxane Clerc, Charlotte et Salomé Deschenaux) ont remporté l’orcantonal, respectivement chez les hommes et les femmes. GR