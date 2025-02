Camp de base de l’équipe de Suisse, le charmant Alpen Chalet de Schilpario s’est paré de rouge durant toute la durée des mondiaux. A chaque recoin un drapeau rouge à croix blanche accroché et même «tatoué» sur les joues du personnel de l’hôtel. Autre opération du chef de délégation Marco Isenschmid: le portrait «refait» des 19 juniors et espoirs helvétiques. Ainsi croisait-on tour à tour le «vrai» Pierrick (en chair et en os) et le «faux» Cottier (son personnage 3D, voirci-contre). Sympa. QD