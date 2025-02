Enquête policière et humour British

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Dans le cadre de sa saison, Les Cultur@iles présentent Le bizarre incident du chien pendant la nuit, une adaptation du roman de Mark Haddon. Mise en scène par Julien Schmutz, la pièce sera jouée samedi à l’Univer@lle de Châtel-Saint-Denis, à 20 h 30. Neuf comédiens vont raconter l’histoire de Christopher, 15 ans, jeune autiste Asperger, qui «emmène le public avec un humour so British dans une enquête policière et initiatique qui va bousculer son monde et celui de ses proches», dévoile un communiqué. «Pour élucider le meurtre du chien de la voisine, ce héros atypique va affronter un monde extérieur énigmatique et parfois agressant et tenter de comprendre les agissements des adultes.» Infos et billetterie sur le site www.culturailes.ch. TC