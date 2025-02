Enquêtes parallèles

BANDE DESSINÉE

Ran V, Dan Watters, Laurence Campbell et Sumit Kumar

THE ONE HAND & THE SIX FINGERS

Urban

2873, Neo Novena. Ari Nassar arrive au bout de sa carrière de super-flic. Ce soir, c’est gâteau et banderole, dont les textes anodins hésitent entre félicitations d’usage et remerciements teintés de «bon débarras». Avant de partir, une messe basse se tient dans le bureau voisin. L’enquêteur s’en mêle: l’annonce d’un meurtre ayant comme indice une empreinte palmaire à six doigts le replonge dans une affaire commencée il y a 23 ans, avec une trentaine de cadavres pour lesquels il a déjà arrêté deux coupables… La retraite sera pour une autre fois.

De son côté, Johannes Vale est un étudiant en archéologie qui vit peut-être la journée la plus importante de sa vie. Elle sera désastreuse, voire…