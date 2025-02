Exploit du Gruérien Paul Scaiola

SKI DE FOND. Les championnats de Suisse M14/M16 se sont déroulés le week-end passé à La Vue-des-Alpes (NE). Un trio composé de jeunes de Ski romand s’est emparé de la médaille d’or sur le relais classique, dimanche. Parmi eux, Paul Scaiola (photo) du SC Riaz. Le fondeur vuadensois s’est imposé avec Magnus Wenzel et César Jatton (SC Bex). «Depuis que je suis arrivé dans la structure en 2003, on a décroché treize podiums en relais dans cette catégorie, mais jamais de première place», informe Yves Lanquetin, chef du fond à Ski romand. «C’est une fierté et un grand plaisir», ajoute Théophile Cuche, le président.

L’équipe a bouclé les 3x5 kilomètres en quasi 41 minutes, repoussant la concurrence à plus de soixante secondes. Paul Scaiola avait terminé 5e de l’individuelle libre M16 (7,5 km) de…