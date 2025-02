Interdit depuis 2023 pour raison sanitaire et environnementale, le fluor fait toujours débat sur le circuit. Ce produit «miracle» pour la glisse s’appliquet-il encore sous les skis? Officiellement non. «Zona rossa (zone rouge)», nous indique-t-on dans la tente de contrôle à l’arrivée, où les skis des cinq premiers sont systématiquement testés. Aucune tricherie n’a été décelée à Schilpario. Sans lever tous les doutes entendus ici et là en coulisses.