Jean-Louis Colliard, PROGENS

24 janvier, un dernier hommage a été rendu en l’église du Crêt à Jean-Louis Colliard, décédé à son domicile le 20 janvier.

Né le 13 novembre 1960, il était le petit dernier d’une fratrie de six enfants. Il a grandi dans la ferme familiale de Progens, auprès de ses parents Denis et Maria Colliard. Il passa sa jeunesse avec Eric, son neveu et frère de cœur.

Après sa scolarité, il entreprit un apprentissage de bûcheron, puis se forma comme contremaître forestier. Il a eu la joie d’avoir deux filles, Chrystel en 1981 et Cindy en 1984. Il épousa la femme de sa vie, Sylvie, en 1997, et ensemble, ils accueillirent leur fils Maxime durant la même année à Châtel-St-Denis.

En 2012, il fit de son rêve une réalité en construisant une maison en bois rond sur les terres familiales de Progens. Le foot,…