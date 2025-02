A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Horaires: lu au ve 14 h et sa 10 h et 14 h. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Lu-ve 14 h, sa 10 h et 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8 h-13 h.

Ebullition: concert de Absolem, Néové et After DJ by Drin (Rap). Rens. www.ebull.ch. Sa dès 20 h.

Velâdzo et centre: Carnaval de Bulle et des enfants. Concerts, cortège (sa 14 h 25), grimages, battle de guggenmusiks, food-truck, cantine. Programme sur www.carnavaldebulle.com. Sa dès 10 h 25, di dès 10 h 05.

Musée Gruérien (bibliothèque): animation Né pour lire, un moment tendre et ludique parents-enfants (0-5 ans) pour découvrir histoires et comptines. Rens. www.musee-gruerien.ch. Sa 9 h-10 h.

Le Moderne: concert de Julien Victor dans le cadre des concerts des Cartons du cœur de la…