L’intensité dans l’élégance de la prose

LIVRES

Dominique Janvier

UN GRAND BRUIT DE MER

Editions La Pionnière, 48 pages

Un homme, une femme, à Paris, qui se rencontrent, qui s’aiment… Il y aura un drame, on le comprend dès le premier chapitre. Difficile d’imaginer histoire plus convenue que celle d’Un grand bruit de mer. Dans une prose poétique à la fois intense et délicieusement classique, Dominique Janvier tire de cette situation banale un court récit bouleversant, puissant, d’une densité impressionnante. Cet écrivain français discret trouve dans les Editions La Pionnière un écrin idéal, d’une élégance qui refuse le tape-à-l’œil, avec son beau papier et son brochage au fil.

Musicien, Alcis a quitté Paris pour s’installer dans une maison de bois et de verre, en pleine forêt. Il revient toutefois régulièrement dans la capitale,…