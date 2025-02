L’inventivité en tous sens

MUSIQUE

Terrenoire

PROTÉGÉ.E

Black Paradiso/Virgin Records

Il fallait confirmer le premier succès, celui de Forces contraires, Révélation masculine aux Victoires de la musique 2022. Terrenoire affronte l’écueil du deuxième album avec un aplomb épatant. Le duo de Saint-Etienne (les frères Raphaël et Théo Herrerias) balance 14 titres tendus, complexes, qui mêlent les styles et les thèmes avec une constante: Protégé.e parle d’aujourd’hui, de notre société, de nos maux, de nos envies, malgré tout: «La vie est une farandole / on se fait déchirer la gueule / on en redemande encore», entend-on dans Un chien sur le port, qui évoque le cancer d’un proche.

Dans la diction, dans les sujets abordés (God save Zinédine, Vivre sobrement…) comme dans cette manière de revisiter la chanson classique…