La chronique d'Éric Bulliard: avec Yann Moix, c’est celui qui dit qui l’est

Une époque formidable

Au fond, nous sommes tous l’abruti de quelqu’un. Cette réflexion, un peu simpliste certes, a surgi l’autre jour, en découvrant une nouvelle saillie de Yann Moix. A la télévision, l’écrivain et cinéaste lâchait, à propos du meurtre de Louise, 11 ans, victime d’un jeune homme apparemment frustré par un jeu vidéo: «J’appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n’ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo… Il y a des choses plus intelligentes à faire que d’aller se souiller le cerveau, insulter sa propre intelligence et son être même, que d’aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers… Vous êtes des abrutis.»

Au moins, il dit ce qu’il pense. Et il n’est pas du genre à, demain, demander pardon parce que…