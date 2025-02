La foire des métiers à Forum

FORMATION. La 11e édition de Start! Forum des métiers, se tiendra du 18 au 23 février à Forum Fribourg. Plus de 50 associations professionnelles, entreprises, hautes écoles et universités présenteront plus de 200 métiers sur une surface de 7500 m2. L’événement est destiné aux jeunes de 12 à 18 ans et à toute personne en recherche d’une orientation professionnelle.

Durant la durée de la manifestation, les visiteurs auront l’occasion d’échanger avec des professionnels, des apprentis et des experts à propos de six grands domaines: la nature et la construction, l’hôtellerie, la restauration et l’alimentation, l’industrie, l’art et la technique, le commerce, l’administration et le transport, la santé, le social et l’esthétique, ainsi que l’enseignement et les hautes écoles. Renseignements…