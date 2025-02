La revue sportive de...

Noélie Haymoz

Riaz, 14 ans, patineuse

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES CHAMPIONNATS D’EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE EN ESTONIE

«J’ai été impressionnée par le Français Adam Siao Him Fa lors du programme court de jeudi. Il revient d’une blessure à la cheville, il est à court de compétition et il est malgré tout parvenu à prendre la tête des championnats d’Europe. Même sans avoir fait son habituel salto arrière, il est bien parti pour décrocher son troisième titre continental samedi, mais aussi pour marquer l’histoire du patinage. Médaillé de bronze en 2023, le Suisse Lukas Britschgi n’a pas fait aussi bien qu’espéré. La troisième place est toujours à sa portée et il est capable de se rattraper.»

Le pronostic de Noélie Haymoz: champion d’Europe: Adam Siao Him Fa (France).

Le pronostic de La…