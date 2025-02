La revue sportive de...

1

Clélie, née à un peu plus de six mois de grossesse, a l'urgence de vivre

jeudi 17 août 2023 naissait Clélie, 715 grammes. Sa maman entamait alors sa 25e semaine de grossesse. Un an et demi plus tard, Clélie est en pleine forme. Ses parents racontent comment ils ont traversé l’épreuve de la prématurité et les traces qu’elle a laissées.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Cela aurait pu …