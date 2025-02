Le Cho Oyu à 66 ans, sans oxygène

L’histoire de Félicien Morel s’écrit aussi au fil des crêtes montagneuses qu’il arpente dès son plus jeune âge, avec les Gastlosen pour terrain de jeu jusqu’à 20 ans. Il doit réduire cette activité à son entrée dans la vie professionnelle et avec l’arrivée de ses quatre enfants. «J’ai eu un arrêt de plus de vingt ans, durant lequel évidemment j’ai pris des kilos. J’ai alors décidé de corriger ça drastiquement», sourit-il.

Dès son arrivée au gouvernement, il reprend régulièrement le chemin des falaises et des sommets en faisant participer ses enfants. «J’ai réintégré le Club alpin Moléson et je me suis mis en tête de conquérir les 48 sommets suisses de plus de 4000 mètres, une belle aventure qui s’est terminée alors que j’étais retraité.»

Fondue avec Loretan

Il s’attaque ensuite au défi…