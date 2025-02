Le SSP dégaine un six coups

PLAN D’ASSAINISSEMENT. Après les mandats de la droite et des Vert·e·s et allié·e·s (La Gruyère du 13 et du 15 février), le Syndicat des services publics (SSP) sort à son tour du bois. Dans un communiqué diffusé mardi, il propose ses solutions en six points pour assainir les finances cantonales, par crainte de voir ce programme d’économie se faire «sur le dos de la population et du personnel».

Le SSP préconise en premier lieu d’annuler l’ensemble «des cadeaux fiscaux octroyés aux hauts revenus depuis 2017», qui se «traduisent par une diminution des recettes de 187,5 millions de francs par an». Excepté le coefficient d’imposition des personnes physique que le syndicat veut maintenir à son niveau actuel de 96%.

Le SSP propose d’augmenter l’imposition sur les successions, touchant uniquement…