Les ballons ont coloré le ciel de Château-d’Œx

La 45e édition du Festival international de ballons s’est terminée dimanche sur un bilan positif. Près de 50 000 personnes ont assisté aux vols des montgolfières.

ANGIE DAFFLON

Les organisateurs du 45e Festival international de ballons sont «enchantés». La manifestation, qui s’est terminée dimanche à Château-d’Œx, comptabilise 50 000 visiteurs, près de 500 enfants lors de la journée qui leur était consacrée, 220 vols et 300 heures de vol. Et ce malgré quelques jours de pluie et l’annulation de la soirée anniversaire. «Le festival a bénéficié de six journées ensoleillées, englobant les week-ends et le mercredi dédié aux enfants, garantissant ainsi une forte affluence et une ambiance festive», soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Cette 45e édition a notamment été témoin, samedi,…