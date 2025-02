Les députés ne veulent pas du musée

MIDDES. «Nous estimons que ce projet doit être retiré du Plan directeur cantonal.» Dix députés, dont les représentants de la Glâne Luana Menoud-Baldi (centre, Romont), Daphné Roulin (vert·e·s, Torny-le-Grand), Jacques Dumas (udc, Vuisternensdevant-Romont), Armand Jaquier (ps, Romont) et Fritz Glauser (plr, Châtonnaye), estiment que le musée et le parc agrémenté de sculptures et d’œuvres d’art n’ont pas lieu d’être à Middes.

La première raison est que l’implantation d’un musée au cœur de la campagne risque de «disperser le potentiel touristique, au détriment de pôles culturels existants qui gagneraient à être renforcés pour maximiser leur attractivité». Ils poursuivent: «Ce projet va à l’encontre d’un principe du Plan directeur cantonal selon lequel les équipements touristiques et de…