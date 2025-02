Les lauréats connus

SKI DE FOND. La Coupe fribourgeoise des adultes et des enfants a vécu son épilogue dimanche dernier au col du Jaun. Cette ultime étape a vu les Gruériens Pierrick Cottier (SC Im Fang, hommes 1) et Charlotte Deschenaux (Glisse Club Romont, dames) s’imposer. Après cette course, les vainqueurs du classement général sont connus (lire ci-dessous). A noter que le Vuadensois Paul Scaiola (SC Riaz), lauréat chez les U16, participera aux FESA Games les 8 et 9 mars prochains à Planica (Slovénie). GR

Résultats

6e manche de la Coupe fribourgeoise au col du Jaun, lauréats de l’épreuve skating

Hommes (10 km): 1. Pierrick Cottier (SC Im Fang). Hommes 2: 1. Luca Fuso (Etoile Grattavache-Le Crêt). Hommes 3: 1. Fabrice Pellaton (La Brévine). Juniors: 1. Nolan Gertsch (SAS Berne). U16 (7,5 km): 1. Jovian…