Nature: pour une réconciliation

M6, MARDI, À 21 H 10

A travers des images spectaculaires, Yann Arthus-Bertrand propose d’explorer l’immensité du cosmos, où les étoiles naissent et les éléments essentiels à la vie se forment. Retour ensuite sur Terre, un joyau bleu suspendu dans l’infini, où chaque écosystème, chaque espèce et chaque lien dans la chaîne du vivant témoigne de l’incroyable créativité de la nature. Mais les mécanismes qui assurent aujourd’hui la robustesse du monde vivant sont mis à mal par les activités humaines. En moins de 200 ans, celles-ci ont bouleversé des équilibres fragiles construits sur des milliards d’années. Avec gravité, ce documentaire dénonce cette sixième extinction de masse, causée par une quête de performance, de profit et de domination.