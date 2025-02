Nouveau standard pour les environnements de travail

PERSONNEL DE L’ETAT. L’Etat aménage les environnements de travail «selon un nouveau standard moderne qui tient compte des besoins variés des employés». Il s’agit de prendre en considération «l’évolution vers le travail à temps partiel et le télétravail, ainsi que la nécessité d’utiliser de manière efficace les espaces», communique le gouvernement. Baptisé FriBURO, le standard entend faciliter «l’échange et le travail mobile grâce à un concept d’espace modulaire et flexible. Les postes de travail sont répartis en fonction des activités et ne sont pas attribués nominativement.» Sa mise en œuvre se fera progressivement dans le cadre du budget ordinaire. YG