Nul et départ précoce au FC Bulle

FOOTBALL

Le FC Bulle a terminé sa préparation hivernale par un match nul 1-1 à Breitenrain, vendredi. Le but a été inscrit par Nick Berger. Bilan final des rencontres amicales: quatre défaites, un partage et une victoire. Septièmes de Promotion League, les Gruériens de Julien Miere reprendront le championnat ce samedi à Brühl Saint-Gall (16 h). Une reprise qui se fera sans le défenseur central Granit Islami. La quatrième recrue de Bouleyres pourtant confirmée par le directeur technique Flavio Cassarà (La Gruyère du 6 février) s’est rétractée. «Il ressentait le besoin de jouer et a réalisé que ça allait être compliqué pour lui chez nous», a réagi Flavio Cassarà. VT